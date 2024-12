Terrazze di Portonovo, al via i lavori di ripristino dell'area

Sono cominciati nei giorni scorsi alle Terrazze di Portonovo i lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi dopo la fine delle riprese del film. Lo rende noto il comune di Ancona informando che la staccionata verso il mare è già tornata al suo posto ed è stata effettuata la pulizia della zona. Ora si proseguirà con l'installazione dei nuovi giochi per bambini e dei tavoli da pic nic. "Come previsto dal progetto predisposto dal Parco del Conero - commenta l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - sono iniziati i lavori di ripristino dei luoghi delle Terrazze di Portonovo e contiamo che siano rispettati i tempi previsti per il completamento dei lavori". Verso la fine di gennaio saranno piantate le siepi e gli arbusti lato mare, e si comincerà con la messa a dimora di oltre cinquanta alberi nella parte posteriore dell'area.



