Gli Skunk Anansie annunciano sette concerti estivi che si svolgeranno in Italia a luglio. La band guidata da Skin si esibirà domenica 6 luglio alle 21 in Piazza Garibaldi a Senigallia. I biglietti saranno in vendita da domani, martedì 17 dicembre alle 10:00, sui cir-cuiti TicketOne www.ticketone.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com.



