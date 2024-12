Sisma, iniziati i lavori alla scuola di Valfornace

Sono iniziati i lavori della nuova scuola di Valfornace, in provincia di Macerata.

L'intervento alla "Ugo Betti richiede un impegno di spesa di circa 3,5 milioni di euro e dovrebbe concludersi nel gennaio 2026. La scuola si trova nella frazione di Pievebovigliana. Nel nuovo edificio saranno ospitate la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado per un totale di 80 alunni. "Si tratta di un altro tassello di primaria importanza per tutto il territorio dell'entroterra- ha sottolineato il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli- La scuola è uno dei servizi fondamentali per il rilancio di tutto l'Appennino ed è fondamentale per combattere lo spopolamento e per il futuro di questi territori". "Questa struttura è un aspetto fondamentale per la nostra comunità. La scuola è vitale ed essenziale per i nostri piccoli borghi", ha aggiunto il sindaco Massimo Citracca.



