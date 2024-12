Scuola: lezioni Ai, robot e green nei laboratori di Jesi

Giornate di sperimentazioni e lezioni di robotica, intelligenza artificiale, green e digitalizzazione, per alcuni studenti che, con fondi Pnrr, nei giorni scorsi si sono immersi nel mondo della ricerca industriale visitando le sedi dei laboratori i-Labs Industry e Smart Environments, a Jesi (Ancona). Grazie all'iniziativa, i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Giacomo Leopardi e Benedetto Croce, appartenenti all'istituto comprensivo Carlo Urbani di Jesi, hanno preso parte a lezioni frontali e dimostrazioni pratiche su temi cruciali per il loro futuro, tra cui la sostenibilità e l'efficienza di prodotto.

i-Labs Industry e i-Labs Smart Environments sono società senza fine di lucro nate su impulso e contributo della Regione Marche e del Comune di Jesi, in sinergia con partner accademici e aziendali. L'obiettivo è sviluppare competenze su automazione ed Industria 5.0, domotica e tecnologie per gli ambienti di vita.

Il progetto mira alla diffusione della cultura tecnologica, in cui ricerca, formazione e imprenditoria si incontrano per attrarre talenti e stimolare nuove idee.



