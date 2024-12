Nuovo percorso kids nel Museo "Carlo Urbani" a Casteplanio

Il Museo Carlo Urbani di Castelplanio (Ancona) si arricchisce di una ulteriore possibilità di fruizione espressamente dedicata a bambini, bambine e alle scuole. È infatti nato il percorso Kids con 12 pannelli dedicati al grande scienziato e medico marchigiano e con la possibilità di interagire e divertirsi tra giovani visitatori, prof, e maestri, con il supporto delle guide del Museo. La visita, che ricalca quella degli adulti per i temi, è basata su pannelli a lettura facilitata con curiosità e domande calibrate all'età e continui richiami a quesiti e interventi che coinvolgono gli alunni, in modo divertente, sui temi della solidarietà e dell'accesso alla salute.

Diretto da Roberto Gigli, membro del direttivo Aicu, il Museo ripercorre la vita, le opere e i valori del grande medico, scienziato, viaggiatore di Castelplanio che per primo nel 2003 ha identificato e classificato la SARS, riconducibile al Covid-19. Urbani si è battuto per creare un protocollo internazionale di sicurezza adottato dall'Oms per combattere le emergenze epidemiologiche mondiali, che ha salvato molte vite ed è valido ancora oggi. Il Museo è allestito nell'edificio dell'ex scuola elementare Marconi frequentata da piccolo dallo stesso Urbani, ed è composto da tre ambienti dedicati alla biografia, al suo lavoro e alle sue passioni con un posto speciale e scenografico destinato alla moto che il medico utilizzava in Vietnam e Cambogia per i suoi spostamenti e per raggiungere villaggi sperduti durante una campagna di prevenzione contro l'Aids. Un'ultima sezione è dedicata alle pubblicazioni sul medico e ai numerosi riconoscimenti tributati a Urbani, dalla medaglia della Presidenza della Repubblica italiana alle targhe che onorano la sua memoria in tredici Giardini dei Giusti del mondo.



