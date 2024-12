Nasce l'Osservatorio sull'economia nei Comuni delle Marche realizzato grazie alla collaborazione tra Cna Marche e Confartigianato con i loro Centri Studi e le Bcc delle Marche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

L'Osservatorio monitorerà la demografia d'impresa per ambiti comunali e per settori di attività. Focus particolari saranno predisposti sui distretti, i poli produttivi, le aree interne e montane, il cratere del sisma. I dati e le analisi verranno messi a disposizione della Regione e degli enti locali. Alla presentazione dell'Osservatorio sono intervenuti Massimo Tonucci presidente Federazione Marchigiana Bcc, Moira Amaranti presidente Confartigianato Marche e Moreno Bordoni segretario Cna Marche. I Comuni delle aree interne e montane saranno al centro dell'attività dell'Osservatorio, per contrastare la desertificazione delle imprese, della popolazione e dei servizi, essendo tutte e cinque le province marchigiane nelle prime ventuno posizioni per calo della popolazione: Ascoli Piceno al terzo posto -13,1% abitanti delle aree interne, Macerata è settima -10,9%, Fermo all'ottavo posto -10,8, Pesaro Urbino al quindicesimo posto (-9,6%); Ancona al ventunesimo posto (-8,9%).

In dieci anni i negozi al dettaglio sono diminuiti del 20%, mentre in quattro anni sono scomparse 88 edicole su 365. Ancora, sono 66 su 225 i Comuni marchigiani senza una banca, tutti nelle aree interne e montane: 18 in provincia di Fermo, 17 in provincia di Macerata, 13 in provincia di Pesaro e Urbino, 10 nell'anconetano e 8 nell'ascolano. A resistere sono le tredici banche di credito cooperativo che hanno mantenuto immutato il numero degli sportelli bancari. "La Federazione regionale delle Bcc sostiene con convinzione questa importante iniziativa. Le valutazioni che emergeranno da questo studio saranno uno strumento prezioso, consentendoci di affinare le nostre proposte di credito e di sostegno alle imprese", ha affermato Massimo Tonucci. Secondo Moira Amaranti e Moreno Bordoni "nelle Marche c'è una impresa ogni 5 famiglie. Questo è il valore della piccola impresa di territorio. L'attività dell'Osservatorio sarà molto importante: con la forza dei numeri e dell'analisi territoriale ci permetterà di essere efficaci ed incisivi nei progetti di sviluppo e nelle proposte", concludono chiedendo iniziative finalizzate a frenare lo spopolamento delle aree interne".



