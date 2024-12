Ladri seriali di appartamenti in manette a Porto Sant'eplidio

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e della Stazione di Numana (AN), con il supporto dei colleghi della Compagnia di Fermo, hanno arrestato, per tentato furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli 3 uomini di origine albanese di 30, 34 e 38 anni, senza fissa dimora in Italia, con precedenti specifici.

I tre erano sospettati di furti in appartamenti nelle provincie di Macerata, Ancona e Fermo. Dopo un servizio di pedinamento, è stata individuata la loro abtazione in un appartamento in affitto a Porto Sant'Elpidio (FM). I ilitari hanno fatto irruzione nell'abitazione e lì hanno trovatato, in loro in possesso, radio portatili, arnesi da scasso e numerosi monili, di probabile provenienza furtiva. Per sfuggire alla cattura i tre stranieri hanno tentato di fuggire attraverso una finestra, spintonando i militari prima di essere immobilizzati senza conseguenze. Le prime indagini hanno consentito di accertare come i tre, muovendosi su un'auto presa a noleggio, poco prima avessero anche tentato di compiere un furto in un'abitazione di Moresco (FM), senza riuscire a portarlo a segno.

All'esito degli accertamenti, il 38enne è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro, a seguito di una condanna a 3 anni di reclusione per reati analoghi, e così trasferito al carcere di Montacuto, mentre gli altri due sono stati portati in cella di sicurezza. Nel pomeriggio di oggi, si è tenuta l'udienza di convalida degli arresti presso il Tribunale di Fermo, che ha disposto per il 30enne e il 34enne il divieto di dimora nelle Marche.





