Tre auto coinvolte e due persone in ospedale. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata lungo l'asse Nord-Sud di Ancona all'altezza dell'uscita per le Grazie. La prima autovettura, dove alla guida c'era una donna, è finita contro il guardrail. Il marito che la seguiva su un altro mezzo si è fermato per vedere come stava la moglie a bordo strada. Una terza vettura che sopraggiungeva lo ha centrato in pieno.





