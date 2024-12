Gestivano una casa di appuntamenti, due denunciati a Mogliano

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Mogliano hanno effettuato il sequestro preventivo di una struttura ricettiva, in un comune dell'entroterra, in esecuzione di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Macerata. Denunciati un 53enne e una 76enne, entrambi residenti in provincia, per favoreggiamento della prostituzione e per locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione in concorso.

Il provvedimento è scaturito da un'indagine avviata dai Carabinieri di Mogliano nel mese di agosto scorso. L'attività di indagine ha permesso di accertare che nella struttura ricettiva veniva esercitata la prostituzione da parte di due donne, una brasiliana e una rumena, anche con pubblicità su siti internet dedicati ad incontri per sesso ed escort.

Gli indagati, che erano a conoscenza delle attività di meretricio, sono stati denunciati nelle rispettive qualità di gestore e di proprietaria della struttura ricettiva.

Il solido quadro probatorio prodotto dai militari, condiviso dall'Autorità Giudiziaria di Macerata, ha permesso di porre i sigilli all'immobile, con conseguente sospensione delle attività illecite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA