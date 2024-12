Classifica Sole 24 Ore: Ascoli Piceno nella top ten, +17

Ascoli Piceno nella top ten della classifica trentacinquesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore per misurare i livelli di benessere nei territori italiani guadagnando 17 posizioni con un punteggio complessivo di 620.1, addirittura prima in assoluto in uno degli indicatori presi in considerazione: Giustizia e Sicurezza 832.7 punti.

In crescita anche Macerata di 12 posizioni, 25° posizione in assoluto, con 602.6 di punteggio complessivo. Cresce di 3 posizioni Fermo (47° posizione, 571.7 punti complessivi). Crollo invece per Pesaro Urbino, perde 13 posizioni, piazzandosi al 38° posto nazionale con 588.5 punti complessivi. E per Ancona in discesa di 11 posizioni ed occupando il 35° posto nazionale con 591.5 punti complessivi.

La classifica prende in considerazione 6 indicatori e scorporando il dato per le province marchigiane, si scopre che ad Ascoli guida la classifica nazionale, come detto, per Giustizia e Sicurezza (832.7), poi si piazza al 10° per Demografia e Società (536.9), il 14° per Affari e Lavoro (620.1), il 22° per Cultura e Tempo Libero (507.5), il 40° per Ambiente e Servizi (583.1) e il 52° per Ricchezza e Consumi (580.8).

Per Macerata: 4° posizione per Giustizia e Sicurezza (821.7), poi si piazza al 48° per Demografia e Società, il 48° per Affari e Lavoro, il 41° per Cultura e Tempo Libero (470.2), il 48° per Ambiente e Servizi (559.1) e il 53° per Ricchezza e Consumi (579.2).

Tra le province in crescita, Fermo: 14° posizione per Giustizia e Sicurezza (795.7), poi si piazza al 80° per Demografia e Società (443.2), il 47° per Affari e Lavoro (641.8), il 49° per Cultura e Tempo Libero (445.4), il 57° per Ambiente e Servizi (532.8) e il 55° per Ricchezza e Consumi (571.3). Ancona: si piazza al 49° posto Giustizia e Sicurezza (749.0), poi al 81° per Demografia e Società (443.1), il 34° per Affari e Lavoro (633.2), il 23° per Cultura e Tempo Libero (507.2), il 28° per Ambiente e Servizi (627.7) e il 48° posto per Ricchezza e Consumi (588.7). Infine, Pesaro Urbino: si piazza al 15° posto Giustizia e Sicurezza (791.5), poi al 95° per Demografia e Società (426.1), il 33° per Affari e Lavoro (634.2), il 25° per Cultura e Tempo Libero (499.1), il 37° per Ambiente e Servizi (594.9) e il 48° posto per Ricchezza e Consumi (588.7).



Sole 24 ore premia Ascoli, entusiasta il sindaco Fioravanti

E' improntato all'entusiasmo il primo commento che il sindaco Marco Fioravanti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook in merito all'indagine de "Il Sole 24 Ore" che ha evidenziato evidenzia un balzo in avanti del comune di Ascoli Piceno di ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno: dal 2022, la nostra provincia è addirittura passata dal 42° posto alla Top Ten. "Miglior piazzamento tra i capoluoghi delle Marche e tra tutti i territori del Centro-Sud del Paese, primi assoluti in Italia nell'indice "Giustizia e Sicurezza": premiato un grande lavoro di squadra del Piceno!" ha commentato Fioravanti concludendo con un "che bell'inizio di settimana!".

"Un risultato straordinario - sottolinea Fioravanti -, che conferma l'ottimo lavoro che stiamo portando avanti per rendere il nostro territorio sempre più a misura d'uomo e adatto alle esigenze di ogni cittadino". Infatti, con 620.07 punti, il Piceno si posiziona nella Top Ten nazionale, al 10° posto assoluto, con 17 posizioni guadagnate rispetto alla scorsa edizione. Un trend positivo che si conferma, visto che già nel 2023 si era registrato un miglioramento di 15 posizioni rispetto all'anno precedente. Per la provincia di Ascoli Piceno spiccano il primo posto in Italia nella categoria "Giustizia e sicurezza", il decimo in "Affari e lavoro" e il quattordicesimo in "Ambiente e Servizi", in una graduatoria che comprende le 107 province del Paese. "Come capoluogo siamo consapevoli del nostro ruolo di traino dell'intero territorio - ha aggiunto il sindaco - e questi risultati ci confortano e ci spingono a proseguire sulla strada intrapresa. La nostra provincia ha ottenuto il miglior piazzamento tra tutti i territori del Centro-Sud Italia, vedendo riconosciuto un grande lavoro di squadra che, come Città Metromontana, abbiamo portato avanti fin dalla candidatura a Capitale Italiana della Cultura di Ascoli e il Piceno. E' un riconoscimento collettivo, per il quale vanno ringraziate anche tutte le Forze dell'Ordine e quanti contribuiscono quotidianamente a questo risultato, che indica come il percorso sia quello giusto: ora dobbiamo continuare così".

