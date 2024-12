I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti oggi intorno a mezzogiorno a Corridonia, in Contrada Antico, per un incendio scoppiato all'interno di una cabina elettrica di un impianto fotovoltaico. La squadra di Macerata, giunta sul posto con due autobotti, ha isolato l'impianto dai pannelli solari e dalla rete principale, ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e ha messo in sicurezza l'area interessata dall'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA