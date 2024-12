Babbo Natale arriva con Santa Claus bus al Filo d'oro di Osimo

A bordo del suo Santa Claus Bus carico di doni, Babbo Natale è tornato alla Lega del Filo d'oro di Osimo per regalare con gli amici elfi una mattinata di giochi e divertimento. All'evento, promosso dalla Commissione regionale pari opportunità con la Polizia di Stato, hanno partecipato la Presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini, che ha portato anche i saluti del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, e il Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Ad accoglierli di fronte alla Palazzina azzurra di via Linguetta il Presidente della Fondazione Rossano Bartoli con gli ospiti residenziali, quelli del centro diurno e di tutte le sezioni dell'associazione che non sono voluti mancare a questo tradizionale appuntamento che si rinnova per il secondo anno durante le festività natalizie.

Il progetto di solidarietà ha previsto una seconda tappa pomeridiana ad Ancona, in collaborazione con la Fondazione Salesi e il Comando dell'Esercito Marche, per consegnare i doni anche ai piccoli pazienti dell'ospedale.



