Arte evade: in mostra le opere realizzate da detenuti pesaresi

Inaugurata la mostra dal titolo "l'arte evade", dedicata alle opere realizzate da detenuti e internati delle case circondariali di Pesaro, Fossombrone e del Rems. La mostra sarà esposta presso la sala Laurana della Prefettura di Pesaro-Urbino, accessibile a tutti i cittadini.

"Ringrazio il garante dei diritti della persona per aver pensato e organizzato questa bellissima mostra - dice il prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco - sono fiera di ospitarla nella sala Laurana - aggiunge - mi piace pensare che questa mostra sia un sogno, dove ogni opera rappresenta una speranza del proprio autore." "Un evento molto importante per detenuti e internati che cade quest'anno in prossimità delle festività natalizie e con Pesaro capitale italiana della cultura - afferma Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti della persona - la mostra è una restituzione al territorio di quanto avviene nelle carceri - dice - L'idea era partire da Pesaro 2024 e abbinare a questo riconoscimento un'attività che portiamo avanti da diverso tempo - aggiunge - questa iniziativa ha un valore per tutti gli uomini e le donne che hanno creato queste opere, esprimono i loro sentimenti, passioni, paure e desideri".



