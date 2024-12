Villaggio della legalità, polizia incontra i cittadini di Ancona

Agenti delle diverse specialità della polizia di Stato insieme ai cittadini di Ancona, in piazza Roma trasformata in Villaggio della legalità. "E' un'iniziativa che si ripete - spiega il questore, Cesare Capocasa che insieme a donne e uomini della polizia di Stato è presente -, lo avevamo già fatto nel maggio scorso, rientra nella logica della polizia di prossimità, vicina ai cittadini e al servizio dei cittadini".

Una scelta, quella di incontrare i cittadini, in vista anche del Natale, per far sentire la vicinanza delle forze di polizia che è presente anche simbolicamente con le diverse specialità del Corpo e, anche, i diversi mezzi come la Lamborghini, "unica in Italia destinata in primis al trasporto di organi. Qui - spiega il Questore - siamo presenti con la Polizia Scientifica, la Polmare, la Polizia Stradale, ma anche i cinofili" che fanno incontrare Hermes, il cane che fiuta la droga e oggi si gode le carazze di grandi e piccini.

"La cosa più importante - tiene a ribadire Capocasa - è questo essere insieme soprattutto ai cittadini più giovani, a quelli più fragili e quindi agli anziani piuttosto che alle donne, esserci insieme con la nostra professionalità, con la nostra umanità, con la nostra determinazione, con la nostra passione, in amicizia". Mentre stringe le mani, il Questore racconta, a chi si avvicina, che "il poliziotto è un amico in più. Un amico che quando serve un'indicazione, un consiglio, quando c'è una difficoltà, un disagio, puoi chiamare. Ma anche quando non c'è una situazione di pericolo, se quando passiamo ci fate un saluto, un sorriso, quando torniamo, finiamo il turno, è un altro turno".

