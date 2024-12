Tre incidenti stradali nella notte, uno mortale

Tre gli incidenti stradali, due nella provincia di Pesaro e Urbino e uno ad Ancona, la notte scorsa. In quello accaduto nel pesarese, a Cantiano un apersona è morta. Nei tre casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le persone all'interno delle autovetture.

A Vallefoglia (PU), intorno alle 22.15, un'auto è uscita di strada sulla strada per Montecchio, finendo ribaltata in un fossato a circa 4 metri sotto il livello della carreggiata. I vigili del fuoco di Pesaro hanno estratto la persona dall'abitacolo, affidandola poi al personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari. Ad Ancona, alle 22.30 circa, in via Flaminia tra due auto si sono scontrate frontalmente. Cinque le persone coinvolte. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 per estrarre gli occupanti delle vetture e per effettuare la messa in sicurezza degli automezzi coinvolti.

A Cantiano (PU), alle 1.15 circa, lungo la SS 3 Flaminia, l'impatto tra un mezzo pesante e un'automobile. Purtroppo, una persona a bordo dell'auto è deceduta. La squadra dei vigili del fuoco di Cagli ha collaborato con il personale del 118 e si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.



