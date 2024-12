PD costruisce 'Progetto per le Marche', cinque le priorità

Il Partito Democratico delle Marche intende "uscire dai Circoli per costruire un progetto per le Marche, a partire da 5 priorità strategiche: sanità pubblica, rilancio economico e sostenibile, infrastrutture, aree interne, diritti civili e sociali". E' quanro emerso nel corso dell'assemblea regionale dei Segretari di Circolo del Partito Democratico delle Marche che si è svolto oggi. "Mentre Meloni e Acquaroli fanno calcoli elettorali, sempre più chiusi nei loro palazzi, noi vogliamo stare in mezzo alle persone - ha detto la Segretaria regionale Chantal Bomprezzi -. Vogliamo stare insieme ai lavoratori di Beko e Fedrigoni, alle tante famiglie in difficoltà, agli operatori sanitari, ai giovani in cerca di opportunità, alle donne che si battono per i loro diritti, agli anziani e ai loro bisogni, ai più fragili, agli imprenditori illuminati, al mondo del volontariato, e a tutti coloro che amano questa regione ma dalla quale si sentono traditi e sfiduciati". Elemento chiave di questo cambiamento "sarà la mobilitazione".

Presente all'evento anche la coordinatrice della segreteria nazionale del PD, Marta Bonafoni: "Martedì scorso mi trovavo in Umbria, in occasione della prima assemblea dopo la vittoria elettorale. Oggi sono qui perché ritengo fondamentale contribuire alla costruzione di un programma solido, condiviso e vincente anche per le Marche. Ho preso nota delle proposte e delle riflessioni emerse in questa assemblea e mi impegno a portarle all'attenzione della segreteria nazionale. Lavoreremo insieme collegando il programma per l'Italia, presentato ieri da Elly Schlein in assemblea nazionale, con il progetto specifico per le Marche, affinché il nostro impegno politico risponda in modo concreto alle esigenze dei territori".

Previsto all'inizio del 2025 un evento di lancio del progetto per le Marche, aperto a forze politiche, forze sociali, iscritti e simpatizzanti. La mobilitazione intende essere infatti l'ingrediente fondamentale per favorire la costruzione di una coalizione ampia e plurale, di un programma efficace e di qualità, e di una candidatura forte alla presidenza della regione. "La destra teme di perdere il potere, mentre noi temiamo che a perdere siano le Marche - ha concluso Bomprezzi. Non possiamo permetterlo. Le Marche meritano molto di più".



