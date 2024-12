In tasca 21 dosi di droga, arrestato pusher clandestino

Lo fermano per un controllo e in tasca ha 21 dosi di droga, tra cocaina ed eroina.

Un giovane di origini libiche finisce in manette. L'arresto nella flagranza di reato di spaccio è stato eseguito dai carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo), i quali hanno interrotto l'attività illecita di un 24enne libico, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Il ragazzo, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato controllato in via Solferino e sottoposto a perquisizione personale, attività che ha permesso ai carabinieri di trovare in suo possesso 4 involucri in cellophane contenenti della cocaina e 17 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 10 grammi, oltre a un telefono cellulare utilizzato dal pusher per essere contattato dai suoi acquirenti.

L'arresto è stato convalidato e l'uomo affidato alla locale Questura per l'avvio delle procedure di espulsione. Nei controlli a tutto campo nel Fermano, sono state anche segnalate sei persone per uso personale di sostanze stupefacenti.



