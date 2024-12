Teatro e musica, il programma 2025 del Pirandello di Agrigento

Un programma multiculturale, ma senza dimenticare i grandi del proprio passato. È quello - intitolato 'Sinfone di una Capitale' - del Teatro Pirandello di Agrigento per il 2025, l'anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura, presentato ieri alla Camera dei Deputati.

Tra gli spettacoli previsti, un concerto di Giovanni Allevi, un tributo al maestro Ennio Morricone ma anche "un'opera di danza ispirata ai pupi siciliani", ha rivelato Salvo Prestia, direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello. Previste le esibizioni del tenore argentino Josè Cura e della soprano giapponese Eriko Sumiyoshi, oltre a concerti di musica leggera e quelli jazz che si terranno per le vie della città con Brass Group.

Con la Capitale precedente (Pesaro) e quella successiva (L'Aquila) sarà realizzata una coproduzione teatrale dell''Otello' di Shakespeare che circuiterà nei teatri italiani.

La direzione è affidata a Giorgio Pasotti, che reciterà anche la parte di Iago, mentre Otello sarà Giacomo Giorgio, star di Mare Fuori. L'opera sarà riscritta da Dacia Maraini, mentre il debutto è previsto per la prossima estate.

Non potrà poi mancare il ricordo dei grandi siciliani. Verrà consegnato il premio 'Franco e Ciccio patrimonio di Sicilia', in onore di un duo comico a lungo disprezzato dalla critica, ma sempre amato dal pubblico (e oggi rivalutato).

E, ancora, una serie di rappresentazioni teatrali all'aperto nel centro storico di Agrigento riporteranno in vita personalità che hanno segnato la storia di Girgenti come Andrea Camilleri, Luigi Pirandello e la regina Margherita. Il foyer del teatro Pirandello e il suo chiostro ospiteranno serate musicali e teatrali per tutti i gusti, mentre la stagione concertistica sinfonica-operistica tra marzo e dicembre 2025 proporrà al pubblico Madama Butterfly, Turandot, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Don Carlo, Vespri Siciliani, Arie di Natale. Prevista infine una seconda edizione del concorso lirico 'Valle dei Templi'. Tra visite teatralizzate, spettacoli di danza, prodotti didattici e mostre, il programma si concluderà con un 'Gran galà di fine anno'.



