Per il Piceno Pop Chorus tour natalizio fra Marche e Abruzzo

Al via il tour natalizio del Piceno Pop Chorus, tre date in programma fra Abruzzo e Marche per offrire agli spettatori, oltre alla consueta musica pop che contraddistingue il gruppo, tanti brani natalizi riarrangiati per l'occasione. Composto da 80 elementi dai 20 ai 75 anni, con l'effervescente guida della Maestra Giorgia Cordoni, il Coro si esibirà domani, domenica 15 dicembre, a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), in piazza dell'Unità alle ore 17.30. La prossima settimana, venerdì 20 dicembre, tappa a Scerne di Pineto (Teramo), nella Chiesa di San Giovanni XXIII alle ore 21. Infine, appuntamento domenica 22 dicembre a Tortoreto (Teramo) in piazza Giosuè Carducci alle ore 18.

Il Coro, nato nel 2017, è reduce da un incontro formativo con l'autore televisivo Marco Salvati - firma, tra l'altro, di 'Ciao Darwin', tre Festival di Sanremo, 'La Talpa' - e dopo un'estate ricca di soddisfazioni è pronto a presentare originali versioni dei brani che caratterizzano le festività, oltre al consueto repertorio ricco di pezzi pop appositamente arrangiati, medley e mash-up che sorprendono il pubblico, inevitabilmente coinvolto, a metà concerto, nel ballo liberatorio che accompagna il canto.

Accanto alle voci di soprani, mezzosoprani, contralti, tenori e bassi, ci sono il chitarrista Marco Piccioni e Misaele Saldari nel ruolo di beatboxer, il musicista che riproduce i suoni delle percussioni utilizzando bocca e corde vocali, dettando così i tempi e accompagnando in maniera dinamica ogni brano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA