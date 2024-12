"L'Artevade", a Pesaro opere di detenuti e pazienti Rems

Le opere realizzate dai detenuti e dai pazienti della Rems nell'ambito dei laboratori organizzati presso gli istituti detentivi della provincia di Pesaro saranno presentate lunedì 16 dicembre al Palazzo Ducale con il vernissage della mostra di "L'Artevade" un progetto del Garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli.

Sarà visitabile dal 16 dicembre 2024 (taglio del nastro previsto alle ore 11,30) al 9 gennaio 2025 la mostra che raccoglie le opere e i manufatti dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro, della Casa di reclusione di Fossombrone, nonché dei pazienti della Rems di Macerata Feltria, realizzati nei laboratori di arteterapia che si svolgono all'interno delle strutture detentive.

"L'Artevade" è un racconto di vite, ora immerse in un'aria ferma, per cui è anche un racconto del tempo e, in particolare, del tempo che "dentro" facilita il suo scorrere perché impiegato nelle diverse tipologie di attività trattamentali, proposte con finalità rieducative volte al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati. "Questa esposizione di opere pensate e realizzate da chi è dentro - ha evidenziato il Garante Giancarlo Giulianelli - vuole collaborare ed abbattere il muro della non conoscenza e del pregiudizio, per creare possibilità di incontro con chi è fuori". La mostra, inserita nel programma delle iniziative di "Pesaro Capitale della Cultura 2024", sarà ospitata presso la Sala Laurana di Palazzo Ducale, nella sede della Prefettura. L'evento ha il patrocinio del Comune di Pesaro e della Fondazione Marche Cultura. Inoltre, il progetto prevede la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale che promuoverà la visita della mostra, nonché eventuali attività collaterali, da parte degli studenti degli istituti scolastici del territorio.



