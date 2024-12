In mostra la storica manifattura tabacchi di Chiaravalle

La storica Manifattura Tabacchi di Chiaravalle spalanca le sue porte al pubblico in un evento che anticipa le festività natalizie e funge da occasione per l'inaugurazione di una mostra dedicata a chi, nella fabbrica, ha lavorato per una vita. Molti ex dipendenti hanno preso parte alla celebrazione di un luogo che è stato un punto di riferimento e modello per Chiaravalle, la vallesina e la nazione. "La Manifattura Tabacchi di Chiaravalle rappresenta quello che la Olivetti ha rappresentato per Ivrea - ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini - un modello di organizzazione del lavoro all'avanguardia che ha introdotto servizi sociali in azienda e ha formato intere classi dirigenti".

Nella sua attività ultracentenaria la fabbrica ha fatto registrare punte occupazionali di oltre 900 dipendenti, moltissime donne, celebrate in una mostra dal titolo "Volti della Manifattura: storie di vita e di lavoro" a cura dell'associazione fotoclubmanifatturatabacchi.it. All'evento, organizzato in sinergia tra Manifattura e Comune di Chiaravalle, ha partecipato anche la consigliera regionale Mirella Battistoni che ha definito la Manifattura "una realtà che ha segnato lo sviluppo sociale e economico di un intero territorio".



