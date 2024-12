Riorganizzazione della macchina comunale da febbraio 2025

Il Comune di Fano riorganizza la macchina comunale, con l'obiettivo, dice il sindaco Luca Serfilippi "di migliorarne l'efficienza e rispondere meglio alle esigenze della città".

La nuova organizzazione avrà inizio da febbraio 2025. Tra le principali novità figura il rimpasto dei dirigenti, allineando le strutture dirigenziali agli obiettivi di sviluppo della città e lo scorporo dei servizi educativi, che avranno un nuovo dirigente. Cultura e turismo avranno un dirigente dedicato così come lavori pubblici e urbanistica saranno sotto un'unica dirigenza e il Suap avrà un dirigente dedicato. Anche ulteriori settori avranno un dirigente a capo della struttura.

Prevista inoltre la figura del capo di gabinetto, ancora però non nominato dal sindaco. Novità riguarderanno anche i funzionari incaricati di elevata qualificazione. Gli incarichi verranno rinnovati annualmente sulla base dei risultati raggiunti e saranno previste posizioni anche per la pianificazione urbanistica, il demanio marittimo, il personale e lo staff affari generali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA