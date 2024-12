Pedone investito e ucciso da un'auto a Ostra, vittima 89enne

Investimento mortale ieri pomeriggio a Ostra (Ancona), dove un anziano ha perso la vita dopo l'impatto con un'automobile in via Matteotti. Il gravissimo sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 16, quando un uomo, Nando Bartolini, 89 anni, stava camminando a bordo carreggiata. All'improvviso un veicolo è sopraggiunto senza riuscire a fermarsi in tempo: alla guida del mezzo un 66enne che ha riferito alla polizia locale dell'Unione dei comuni 'Le terre della marca senone' di non aver visto il pedone.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto assieme alle ambulanze: i soccorsi però non hanno potuto fare granché se non constatare il decesso dell'anziano. Il conducente è risultato negativo all'alcol test ma verrà comunque indagato per omicidio stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA