Incontro questore-sezione International Police Association

Ad Ancona nei giorni scorsi incontro tra il Questore di Ancona Cesare Capocasa e una delegazione del Comitato Locale IPA (International Police Association) -Ancona.

"Il neo Presidente Maria Francesca Distefano (Sostituto Comandante PL Ancona), il vice Presidente Mirko Bilò, il tesoriere Filippo Paci (agente PL Ancona) e il vice Tesoriere Michele Marseglia- fa sapere la Questura - si sono recati in visita presso la Questura di Ancona per un saluto istituzionale.

Si è trattato di un incontro svolto in clima di cordialità in cui si sono affrontati temi costruttivi relativi allo spirito che muove l'associazione e alle modalità per farla crescere".

L'I.P.A. (International Police Association), nel contesto internazionale, "è un organo del Consiglio Economico e Sociale d'Europa, dell'ONU e dell'O.A.S; ed è un soggetto apolitico, presente in ben 65 Stati sparsi in sei continenti". Conta nel mondo, oltre 372mila aderenti, di cui circa 13.300 solo in Italia e si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, sia in servizio sia in pensione, senza distinzione di rango, posizione, genere, razza, lingua o religione, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario tipo: viaggi-studio, conferenze e dibattiti (anche pubblici, onde stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell'Ordine), incontri ed attività culturali".



