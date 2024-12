Confapi Industria Ancona Awards 2024, premiate 13 aziende

Tredici aziende premiate per diverse categorie, a rappresentare le eccellenze delle Piccole e medie imprese (Pmi) locali: successo per l'evento di Confapi Industria Ancona - Awards 2024, celebrato ieri all'Ancona International Airport: si conferma occasione annuale di confronto e networking, con focus sulle piccole e medie aziende.

L'evento presentato da Alvin Crescini, in cui è intervenuto anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, si è aperto con i saluti di benvenuto dell'amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander Alexander D'Orsogna, insieme al direttore di Confapi Industria Ancona, Michele Montecchiani. "Siamo estremamente orgogliosi di celebrare i successi degli imprenditori. Le nostre aziende non solo contribuiscono significativamente all'economia regionale, ma rappresentano anche un esempio di innovazione e resilienza. - ha sottolineato Montecchiani. - Questi premi sono un riconoscimento dell'abilità di adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione. Per questo motivo il nostro costante impegno è supportare gli imprenditori e contrastare il declino imprenditoriale, fornendo risorse, formazione e opportunità per favorire sempre più lo sviluppo e la competitività delle Pmi del territorio.



Le aziende premiate, fa sapere Confapi Industria Ancona, "sono state scelte tenendo conto di una serie di parametri e valutazioni di merito, da una Commissione composta dai vertici di Confapi Industria Ancona: Giorgio Giorgetti, Presidente Confapi Marche; Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Industria Ancona; Daniela Ciacci, Vicepresidente Confapi Industria Ancona e alla guida di ConfapiD - Gruppo Donne di Confapi Industria Ancona; e Mauro Barchiesi, Presidente di Confapi Industria Ancona.

"Le aziende che abbiamo premiato - ha spiegato Barchiesi - sono esempi virtuosi, un simbolo del valore che ogni giorno i nostri imprenditori creano per l'economia regionale. Bisogna però tenere conto delle sfide che si stanno affrontando in un contesto di mercato globale e la strategicità dei collegamenti perché le nostre aziende diventino sempre più protagoniste non solo nel territorio locale ma nell'internazionalizzazione», ha concluso il Presidente di Confapi Industria Ancona".

A chiusura dell'evento, un premio speciale è stato assegnato a sorpresa a Giorgio Giorgetti, presidente Confapi Marche, "per aver contribuito con la sua vita e la sua esperienza al successo delle numerose iniziative di Confapi Industria Ancona, consentendo all'Associazione di diventare una realtà di riferimento per la piccola e media industria privata nelle Marche". Partner dell'evento AWARDS 2024 organizzato da Confapi Industria Ancona: Carifermo, Confidicoop Marche, Coface for trade - Agenzia generale di Macerata, Global Broker, Scouting Capital Advisors, Axitea, Geocom Italia, Wall Street English Ancona, Giuliana Rapetta e Cristina Paciarotti di Banca Generali, Formula Coach.

Ecco gli imprenditori e le aziende premiate per ciascuna categoria: Confapi for Brand: MOBILPREF Spa, Confapi for Evolution: GEST GROUP - DIADEMA, Confapi for World: FEEL BLUE srl, Confapi for Wellness: 2BM srl, Confapi for Security: ASTEA ENERGIA Spa, Confapi for Business: TECNORESINA VERNICI srl, Confapi for Green: INNOLIVING Spa, Confapi for Training: BBOLD srl, Confapi for Loyalty: RS ELETTRONICA srl, Confapi for Involvement: A&C srl, Confapi for Future: VIBROCESANO srl, Confapi for Young: CARDINALI srl, Confapi for Challenge: TAFFO Funeral Services.

