Amap-Slow Food, iniziative sostegno ad agroalimentare e pesca

Firmato l'accordo tra Amap (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) e Slow Food Marche "Per lo sviluppo di iniziative comuni a favore delle produzioni agroalimentari e della pesca, delle filiere, delle comunità e del territorio". Nella sala riunione Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto messa a disposizione dalla direttrice Manuelita Leli, il presidente dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca Marco Rotoni e il presidente di Slow Food Marche Vincenzo Maidani hanno sottoscritto l'intesa, con scadenza al 31 dicembre 2027, per lo svolgimento di specifiche iniziative che abbiano la finalità di promuovere le filiere sostenibili e le produzioni agroalimentari e della pesca della Regione Marche.

Un documento che ha viste coinvolte numerose realtà ed esponenti del mondo ittico regionale e che segna il prosieguo di un confronto "dinamico e attivo", come è stato definito dal presidente Rotoni: "si tratta di una grande occasione per lavorare insieme a Slow Food, agli operatori, ai piccoli imprenditori e ai pescatori - ha osservato -, così come questo documento rappresenta per Amap uno slancio e un ruolo di responsabilità tra innovazione ed esperienze. Questa firma certifica tutte le condizioni per sviluppare una strategia condivisa e mettere in campo delle azioni che andranno a beneficio della Regione Marche, dei nostri produttori e di quelle condizioni di benessere che dobbiamo perseguire".

Due gli interventi principali previsti nell'accordo per il 2025: il progetto "Maestro di bottega" (enogastronomo specialista dell'agrobiodiversità alimentare), con attivazione a Tipicità di Fermo nel marzo prossimo; e la valorizzazione della Piccola Pesca marchigiana (con il supporto di Amap attraverso la formazione e l'Osservatorio Ittico), attraverso un momento di pubblicizzazione per la collettività a Tipicità in Blu di Ancona. Le Condotte Slow Food che hanno aderito alla creazione dell'attuale Comunità Regionale per la valorizzazione della Piccola Pesca Artigianale (PPA) sono la Piceno-San Benedetto del Tronto-Valdaso, la Ancona-Conero e la Condotta di Senigallia.

Alla firma del protocollo d'intesa hanno preso parte anche Roberto Rubegni di Slow Food Ancona Conero e referente Slow Food Marche (oltre che consigliere Comunità PPA); Alessia Consorti di Slow Food Piceno-San Benedetto del Tronto- Valdaso (consigliere Comunità PPA); Luciano Spinozzi di Slow Food Piceno-San Benedetto-Valdaso; Olga Annibale di Slow Food Piceno-SBT- Valdaso (consigliere Comunità PPA); Elvio Mazzagufo, pescatore Slow Food Piceno SBT Valdaso (consigliere Comunità PPA); Emidio Del Zompo, pescatore Slow Food Piceno SBT Valdaso (consigliere Comunità PPA); Stecconi Massimiliano, Pescatore Slow Food Ancona-Conero (consigliere Comunità PPA); Antonio Attorre di Slow Food Ascoli Piceno; Michele Piccioni di Slow Food Senigallia (consigliere Comunità PPA); e Matteo Mattei di Slow Food Piceno-SBT Valdaso, referente Slow Food Marche.



