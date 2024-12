A Pesaro Sottoscritto Patto per la salute e sicurezza sul lavoro

Sottoscritto questa mattina il Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nato per volontà del prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco.

Tra gli le realtà firmatarie del protocollo, oltre agli enti di tutela del lavoro e i sindacati, vi è anche l'università di Urbino (Uniurb).

Lo scopo del protocollo è analizzare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per poi adoperarsi, attraverso lo studio dei dati, in iniziative di prevenzione. Al suo interno sono previsti due organismi: un osservatorio ed un gruppo tecnico.

"Un iter complesso e lungo per giungere a questo punto, perché questo patto vuole essere uno strumento operativo effettivo - dice Greco - già a gennaio ci sarà la prima riunione dell'osservatorio - aggiunge - lieta che Uniurb sia tra i firmatari, poiché aggiunge un aspetto tecnico-giuridico a quello di tutti gli altri componenti del tavolo".

Quelle di questo protocollo, osserva la prefetto "è una tematica molto sentita dai prefetti e dalle istituzioni" tuttavia "questo ha forse una marcia in più perché coinvolge l'università e vede tutti i soggetti firmatari dotati della possibilità di intervenire in questa materia".

"La sicurezza sul lavoro fa parte della nostra formazione - commenta Giorgio Calcagnini, rettore di Uniurb - abbiamo un corso triennale dedicato proprio a questo tema - aggiunge - l'osservatorio Olympus del professor Pascucci sta dando contributi importanti in termini di conoscenza e diffusione di dati, sia sugli infortuni sui luoghi di lavoro che sulle malattie professionali".



