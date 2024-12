"Bene il via libera al referendum su autonomia differenziata, per la Cassazione la richiesta è legittima. Assistiamo alla disfatta dell'accordo politico fra Meloni e Salvini. La riforma spacca-Italia divide il Paese.

Fermiamo questo scempio!": così Matteo Ricci, europarlamentare pesarese Pd, in un post sui social.



