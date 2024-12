Ragazzo scomparso, ricerche con sottomarino a comando remoto

Vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno ripreso, solo per la giornata di oggi, le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso tra la notte del 12 e del 13 ottobre scorso, presso la Gola del Furlo, ad Acqualagna (Pesaro Urbino): le attività si sono concluse verso le 18 e non hanno dato un esito positivo, il corpo del ragazzo non è stato ritrovato.

Le ricerche si sono avvalse oggi di un Rov (sottomarino a comando remoto), macchinario altamente performante per le ricerche di persone e oggetti. Si tratta di un dispositivo tecnologico in dotazione al Comando di Napoli che ha inviato i suoi sommozzatori nel Pesarese, per utilizzare questa strumentazione.

Il Rov è un dispositivo robotico subacqueo che, grazie all'ausilio dei sonar, può eseguire una vera e propria ecografia dello spazio acquatico della Gola del Furlo, potendo così analizzare, attraverso le onde, l'intera area e verificare la presenza o meno del corpo di Riccardo o di oggetti ad esso riconducibili.

L'operazione si è incentrata in un punto ben preciso, ai piedi della diga e nelle sponde adiacenti, dove il corpo del ragazzo potrebbe essersi incastrato. L'operazione si sta svolgendo nella giornata di oggi approfittando del basso livello dell'acqua della diga. Il Rov, oltre a consentire una ricerca più approfondita e in maggior sicurezza, potrebbe quindi definire o meno la presenza del 19enne nella zona circostante. Le attività non hanno portato al ritrovamento del corpo del ragazzo.



