Polizia locale in moto porterà doni ai bimbi del Salesi

La polizia locale di Ancona in moto per consegnare doni ai piccoli pazienti del Salesi.

Distribuiranno doni ai piccoli pazienti nel giorno dell'Epifania e saranno a bordo delle moto di pattuglia, grazie all'iniziativa "I vigili… per i bambini del Salesi", evento patrocinato dal Comune di Ancona.

Il prossimo 6 gennaio, nello storico ospedale nel cuore della città, gli agenti della Polizia Locale di Ancona e di Castelfidardo saluteranno i bambini ospitati nella struttura pediatrica, cui consegneranno dei regali, frutto di offerte libere dei dipendenti del Comando di Polizia Locale di Ancona, incluse quelle derivanti dalla mostra pittorica della collega Alessia Moglie.

"Con piacere e orgoglio constato che appartenere al corpo di Polizia Locale - commenta il vicesindaco con delega alla Polizia Locale Giovanni Zinni - va ben oltre la divisa: nella giornata dell'Epifania si concretizzerà questa forte sensibilità nei confronti della cittadinanza, ancor più perché rivolta ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, cui vanno i migliori auguri per le imminenti festività. Alla Polizia Locale un grande ringraziamento da parte di tutta l'Amministrazione comunale per la lodevole iniziativa".

L'evento è reso possibile grazie alla collaborazione con l'associazione 'Il baule dei sogni', onlus che da anni si occupa di clownterapia all'interno del Salesi, struttura pediatrica che da anni ha azionato numerosi progetti volti a promuovere il benessere psico-fisico dei pazienti e delle loro famiglie.





