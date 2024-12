Più servizi di polizia locale e telecamere sulla costa fermana

Più servizi per la polizia locale con un potenziamento degli orari di servizio e l'acquisto di altre telecamere di videosorveglianza. Questo, in sintesi, il contenuto del "patto per la sicurezza urbana" siglato ieri tra la Regione, rappresentata dal vicepresidente della Giunta e assessore con deleghe a Polizia Locale e Sicurezza, Filippo Saltamartini e gli amministratori di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio accompagnati dal prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio.

L'accordo riguarda molteplici iniziative congiunte atte ad incrementare la sicurezza urbana sul territorio del litorale fermano. Il patto prevede lo stanziamento di fondi da parte della Regione, che saranno erogati per il finanziamento di specifici progetti predisposti dai Comuni sottoscrittori, tesi a valorizzare le funzioni della polizia locale attraverso il potenziamento degli orari di servizio del personale e l'acquisto di dispositivi di sicurezza. Inoltre le risorse potranno essere utilizzate dai Comuni anche per l'eventuale installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza. "Desidero sottolineare - ha dichiarato il prefetto D'Alascio - l'attenzione particolare che la Regione ha riservato al territorio fermano, destinando risorse finanziarie a Fermo, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio per potenziare i servizi di polizia locale, sulla base di progetti elaborati dalle amministrazioni locali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA