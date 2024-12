Nasce la pro-loco Pesaro, prima nelle Marche ad aderire a Epli

Si è presentata ufficialmente questa mattina la Pro Loco città di Pesaro, la prima nella regione Marche ad aderire all'Ente pro loco italiane (Epli) anziché all'Unione nazionale pro loco italiane (Unpli). La data di fondazione è quella del 24 settembre, giorno di nascita anche del patrono pesarese San Terenzio, ma la presentazione è avvenuta oggi, a ridosso del primo evento proposto dalla pro loco pesarese, in programma il 15 dicembre. La prima iniziativa nella storia della pro loco di Pesaro sarà quindi l'Agro Archeo Trekking, che consisterà in una serie di visite a siti archeologici cittadini, tra escursionismo ed enogastronomia.

"L'obiettivo è quello di creare eventi e contest che abbraccino il mondo enogastronomico, sportivo e culturale del territorio per valorizzare le bellezze della città di Pesaro - dichiara Graziano Vaccaro, presidente di Pro Loco città di Pesaro - abbiamo deciso di aderire a Epli per creare un'alternativa alle modalità attuative delle pro loco che aderiscono a Unpli, ma ciò non preclude la collaborazione con loro se ne avranno piacere - aggiunge - il nostro scopo è diventare un hub per le realtà associative, specializzata nella creazione di eventi e valorizzazione del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA