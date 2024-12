Marinaio esperto morto in mare, accertamenti sulla dinamica

Era un marinaio esperto l'uomo di origine tunisina, di 50 anni, morto in mare nella mattinata di ieri a 4 miglia da Fano (Pesaro Urbino). Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e comprendere le cause della morte: al momento le ipotesi sono quelle di un malore o di un incidente avvenuto durante l'attività di pesca, con conseguente caduta in mare. I tentativi per salvare il marittimo sono risultati inutili. Le successive operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto. In queste ore si attende che il pm di Pesaro titolare del fascicolo autorizzi l'esecuzione dell'autopsia.

Da quanto emerge, l'uomo era regolarmente imbarcato su un peschereccio il cui porto base è quello di Ancona e che si trovava nelle acque della provincia di Pesaro-Urbino per svolgere attività di pesca da strascico, con un equipaggio da otto uomini (compreso il comandante). Il marittimo sarebbe caduto in mare intorno alle 7:30. Allertata la capitaneria pesarese e la sala operativa di Ancona si è attivata la catena di coordinamento del soccorso. Poco dopo però il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato, con manovre secondo manuale, dallo stesso peschereccio. Sono in corso ora tutti gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente e le cause della morte.



