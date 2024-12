Maltrattamenti all'ex compagna, sconterà tre anni di carcere

Un 45enne è stato arrestato ieri pomeriggio a Senigallia (Ancona) per maltrattamenti in famiglia. In manette un uomo di origini campane, colpito da un ordine di carcerazione, e che è stato rintracciato dai carabinieri nella frazione senigalliese di Marzocca, dove abitava da tempo. I fatti risalgono a quando conviveva a Cingoli (Macerata) con l'ex compagna da cui poi si era separato prima di trasferirsi nella città costiera adriatica per cercare di sfuggire all'arresto.

In un appartamento di Marzocca è stato individuato e rintracciato dai militari della locale stazione. Dovrà scontare tre anni di carcere per maltrattamenti in famiglia: per lui si sono aperte le porte del carcere di Ancona Montacuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA