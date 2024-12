Macchie e Inchiostri, festival del giornalismo d'inchiesta

Presentata questa mattina la 7/a edizione del festival Macchie e Inchiostri di Colli al Metauro (Pesaro Urbino), un evento nato per dar spazio e voce al giornalismo d'inchiesta e di guerra. Vari gli appuntamenti in programma da domenica 15 dicembre fino al 23 febbraio. Lo sguardo dell'edizione di quest'anno sarà rivolto alle sfide di oggi: energia nucleare, ambiente, guerra in Medio Oriente e violenza contro le donne.

Domenica 15 dicembre l'incontro "Dalla tua parte. Il giornalismo come strumento etico di ascolto e racconto" con il giornalista Domenico Iannacone, già inviato di punta di Ballarò e Presa diretta.

Il 12 gennaio, alle ore 17, l'incontro "Dai cinque sensi dei mieli alla salute delle api" con la giornalista Barbara Bonomi Romagnoli e la biologa Mariassunta Stefano.

Domenica 26 gennaio appuntamento con "Oltre le macerie: serve un Medio Oriente europeo" con il saggista e arabista Lorenzo Trombetta (senior analyst per Ansa e Limes) e il giornalista Davide Lerner, voce di Radio 3. Modera Asmae Dachan.

Sabato 1 febbraio si terrà il reading teatrale "Leggere Lolita a Teheran" tratto dal romanzo di Azar Nafisi dell'attrice, drammaturga e attivista Cinzia Spanò.

Il 9 febbraio l'incontro su "Energia nucleare e transizione energetica". Viaggio all'interno di una tecnologia complessa, che affascina e divide" con il direttore della rivista di scienza Sapere, Nicola Armaroli e il docente di impianti nucleari al politecnico di Milano, Marco Ricotti. Modera il giornalista Davide Re, viceresponsabile di Agorà, redazione culturale di Avvenire.

Infine il 23 febbraio la proiezione del documentario "Until the End of the World" sull'allevamento di pesci, realizzato da Francesco de Augustinis, giornalista freelance, fondatore del progetto di informazione indipendente 'One Earth doc'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA