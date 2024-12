'Io e te dobbiamo parlare', anteprima con Siani e Pieraccioni

Anteprima ad Ancona sabato 21 dicembre del film "Io e te dobbiamo parlare" diretto da Alessandro Siani, protagonista con Leonardo Pieraccioni, e girato interamente nelle Marche. In sala per la presentazione ci saranno entrambi gli attori che parteciperanno a un incontro pubblico (ore 17) al cinema Goldoni con la cittadinanza moderato dal presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.

"Marchigiani venite ad Ancona a vedere la nostra anteprima il 21 dicembre, preparate prima l'albero di Natale e poi venite al cinema, finalmente ritorniamo da dove siamo partiti… da voi !!", l'appello di Siani e Pieraccioni che, ospiti della trasmissione "Che Tempo Che Fa" , hanno pubblicamente dichiarato il loro amore per le Marche ringraziando per la grande ospitalità ricevuta e ricordando anche la bontà dei prelibati moscioli del Conero.

L'incontro con il pubblico, organizzato da Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, proseguirà con le proiezioni del film in programma al Cinema Goldoni e al Cinema Giometti. Il film del Natale 2024 "Io e te dobbiamo parlare", vede nel cast anche Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi, Gea dall'Orto, Fulvio Falzarano, Enrico Lo Verso, Tommaso Cassissa, Euridice Axen, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta e Alan Cappelli Goetz.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, "Io e te dobbiamo parlare" è una produzione Italian International Film con Rai Cinema.

In occasione dell'evento Fondazione Marche Cultura lancia il contest su Instagram “I 10 selfie più simpatici”. Per partecipare, basta fotografarsi con la locandina del film, ubicata davanti la sede della Fondazione Marche Cultura, ad Ancona in Piazza Cavour numero 23, taggare la Fondazione e inviare il selfie tramite messaggio diretto, indicando nome, cognome e numero di telefono. Una giuria selezionerà i 10 selfie più originali, e i vincitori avranno l’opportunità esclusiva di sedere in prima fila all’incontro con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

“Io e te dobbiamo parlare non è ancora uscito nelle sale, ma già dalle prime interviste televisive dei due artisti vediamo quanto questo film possa essere un potente veicolo per valorizzare la nostra regione - commenta Andrea Agostini presidente di Fondazione Marche Cultura -. Siani e Pieraccioni, con i loro racconti, si stanno facendo testimonial non solo di Ancona e della riviera del Conero, ma soprattutto del clima accogliente e ospitale delle Marche e dei marchigiani. Non vediamo l’ora di incontrarli di nuovo e di apprezzarli al cinema. Il fatto che scelgano Ancona per il primo weekend dall’uscita del loro film, che si preannuncia campione al botteghino, è una bella testimonianza del feeling nato con il nostro territorio”.

“Per questo Natale gli italiani troveranno luoghi, sapori e atmosfere delle Marche al cinema grazie a due fuoriclasse della comicità italiana, per la prima volta insieme - osserva Francesco Gesualdi responsabile Marche Film Commission – Chiudiamo in modo scoppiettante un 2024 di crescita per il cinema marchigiano, che ci ha riservato grandi soddisfazioni e numerose produzioni di respiro nazionale ed internazionale”.

