In tre mesi nelle Marche aumento dei disoccupati, +2,2%

Nel terzo trimestre 2024 la stima degli occupati nelle Marche si attesta a 660 mila unità, +0,1% sullo stesso periodo del 2023 (nel Centro +3,2% e in Italia nel complesso +2,2%). Cala il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni pari al 68,7%, -0,4%. Crescono i lavoratori indipendenti (+18 mila, +13%), mentre calano i dipendenti, -18 mila unità (-3,4%), in controtendenza rispetto alle altre regioni del Centro (+3,1%) e in Italia (+2,1%), aree in cui aumenta anche il lavoro autonomo. Emerge dai dati Istat, elaborati da Ires Cgil, che danno conto nelle Marche di un aumento dei disoccupati (+2,2%) e, in misura lieve, del tasso di disoccupazione. Nel terzo trimestre 2024 gli inattivi nella regione raggiungono quota 253mila unità +1,3%, portando il tasso di inattività al 27,5%.

Tra i macrosettori sale l'occupazione nel commercio (+13 mila, +10,1%), nell'industria +0,6%, calo nelle costruzioni (-3 mila, -7,1%) e nell'agricoltura (-13 mila, -55,2%). "Continuiamo ad allontanarci pericolosamente dagli obiettivi di promuovere l'occupazione, migliorare le opportunità di lavoro e lo sviluppo delle risorse umane", il commento di Eleonora Fontana, segreteria regionale Cgil-Marche. "Le scelte intraprese finora - conclude la sindacalista - non producono i risultati attesi e necessari, anzi continuano a spingere le Marche in direzione contraria a quella auspicata e inderogabile. Il governo regionale intervenga subito".



