Gruppo Pd, 'Grande Ancona, grandi aumenti di costi e tariffe'

"Grande Ancona, grandi aumenti". Il Gruppo Pd di Ancona va all'attacco dell'esecutivo comunale dopo il varo del bilancio di previsione dell'ente.

"Mentre Silvetti e Ciccioli si dividono le poltrone, la Grande Ancona diventa la Costosa Ancona", affermano i dem. "In questi giorni, che avrebbero dovuto essere i giorni di approvazione del bilancio, si parla solo di poltrone e si continuano a dare incarichi, ricchi premi e cotillon. Da un lato abbiamo Il Grande Sindaco della Grande Ancona che si sceglie, a spese della collettività, il suo grande 'Consigliere del Sindaco', e poi fa una grande retromarcia, ma il suo ormai ex consigliere ancora continua a rimanere e il Comune continua a pagare".

"Il Grande Sindaco che alla vigilia del suo vero primo Bilancio di previsione, l'atto più importante di una amministrazione, annuncia un grande rimpasto, - proseguono - che però leggiamo deve avere il benestare di Ciccioli, e su cui non è d'accordo la diretta interessata".

"Nel frattempo, tra le pieghe del Bilancio, si conferisce un altro grande incarico di consulenza da 120 mila euro per marketing e turismo. - contesta il gruppo di opposizione - E invece di fermarsi e capire che una città cosi non può essere governata preparano dei grandi aumenti. Aumenta la Tari. Lo diciamo da mesi Aumentano le tariffe della sosta, aumentano, e di molto le tariffe dei cimiteri: tumulazione, inumazione, loculi. Aumenta il biglietto per il trasporto dei disabili.

Aumentano le tariffe dei taxi. Aumentano i costi per gli ingressi in piscina.

E' finita la festa. - conclude il Gruppo Pd - E tutti noi paghiamo, nel senso del termine, i grandi errori del grande Sindaco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA