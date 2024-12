Giunta approva nuovo regolamento comunale videosorveglianza

Approvato dalla Giunta di Ancona, su proposta dell'assessora all'informatica Antonella Andreoli, il nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza che approderà ora in Consiglio comunale. Tra i punti nuovi il trasferimento delle immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle telecamere per la protezione ambientale collocate nei siti considerati più a rischio per contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono e dell'irregolare conferimento dei rifiuti sul sistema informatico del Comune in dotazione all'ufficio della Polizia Locale.

La giunta avrà facoltà di delimitare le finalità di trattamento per specifiche aree cittadine, decidere la localizzazione degli impianti e le aree da sottoporre a videosorveglianza, così come lo sviluppo dell'intera infrastruttura e la dimensione territoriale delle aree sottoposte a videosorveglianza; modificare, se necessario, le specifiche tecniche degli impianti, degli strumenti e dei software per svolgere particolari attività nell'ambito delle finalità generali della videosorveglianza.

Il regolamento stabilisce infine che il sindaco può nominare con decreto un designato al trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza, a tutela della privacy.

"Questa amministrazione - spiega l'assessore Andreoli - ha individuato la sicurezza dei cittadini come obiettivo strategico, in conformità con le proprie linee di mandato e in continuità con il Documento unico di programmazione. Il regolamento che abbiamo elaborato è a tutela dei cittadini, ai quali sarà garantito il rispetto della privacy, attraverso tutte le modalità previste dalla legge per la raccolta dei dati e la conservazione degli stessi".



