Fotografia, a Senigallia mostra 'La camera oscura di Giacomelli'

A Senigallia (Ancona) la mostra 'La camera oscura di Giacomelli', grande evento espositivo su uno dei più importanti fotografi italiani del novecento, sarà inaugurata il 13 dicembre a palazzo del Duca, dove saranno esposte fino al 6 aprile 2025 circa 100 fotografie originali, tra vintage e stampe d'epoca, che attraversano tutta la produzione di Mario Giacomelli, dagli anni '50 fino al 2000, anno della sua morte.

L'iniziativa è dell'Archivio Mario Giacomelli, organizzata dal Comune di Senigallia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, e apre di fatto le celebrazioni del 2025 per il centenario della nascita dell'artista senigalliese che grande slancio diede alla fotografia italiana a partire dal secondo dopoguerra.

L'esposizione senigalliese si compone di otto sale per un viaggio nel mondo interiore di Mario Giacomelli, che si apre con un'installazione multimediale dal titolo Sotto la pelle del reale, riproducendo il flusso creativo dell'artista. I visitatori saranno guidati dalla sua stessa voce, tratta da un'intervista, mentre immagini in movimento e frammenti scritti di pensieri si alterneranno per far comprendere il rapporto tra fotografia e poesia con cui ha esplorato la realtà e l'interiorità.

Fulcro della mostra è la camera oscura, il luogo dove Giacomelli dava forma al suo immaginario trasformando la materia in visioni potenti e universali. Oltre alle opere esposte si trovano attrezzature originali, come la sua macchina fotografica Kobell e oggetti di scena utilizzati per i suoi scatti.

Accanto a questi, provini di stampa, appunti manoscritti e interviste. Per il centenario della nascita di Mario Giacomelli è già stato predisposto un articolato programma di mostre: oltre a quella di Senigallia, le prime esposizioni del 2025 saranno a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, dal 17 aprile al 1 settembre 2025, e a Milano, palazzo Reale, dal 24 maggio al 21 settembre 2025. Il calendario di eventi toccherà varie sedi nazionali e internazionali per concludersi nel 2027.



