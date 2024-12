Due etti di cocaina in una plafoniera, arrestato 25enne

Nascondeva oltre due etti di cocaina in una plafoniera. Dopo una segnalazione, scatta il blitz dei carabinieri nell'appartamento di un 25enne di origini albanesi, domiciliato a Porto Sant'Elpidio (Fermo) che, dopo la perquisizione, finisce in manette.

I carabinieri, infatti, hanno arrestato il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Appresa la notizia che il giovane potesse occultare stupefacenti in casa, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare due involucri di cellophane, contenenti in tutto 226 grammi di cocaina, occultati in una plafoniera, e un bilancino. Per il prosieguo delle indagini sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e quattro schede sim.

L'uomo, dopo il fotosegnalamento, è stato trasferito in carcere a Fermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA