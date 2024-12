Una donna di 75 anni è morta questa mattina, intorno alle ore 10, per cause naturali, mentre si trovava all'interno del supermercato Famila, in via Rodano, a Pesaro.

Sul posto, chiamata dai presenti, è intervenuta una volante della polizia e successivamente il personale sanitario. Per la donna però non c'è stato niente da fare. Polizia e 118 hanno poi ha accertato le cause della morte, confermando che quest'ultima sia da attribuire a cause naturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA