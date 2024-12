Cultura, a Montalto delle Marche presentato progetto "residenze"

Nella cornice dello storico Palazzo Paradisi di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) è stato presentato oggi il progetto "residenze" che interesserà i Comuni della Rete Museale Metro museo dei Borghi di Marca, nata nel 2023 su iniziativa della Regione e che unisce Montalto delle Marche (comune capofila), Monte Rinaldo (Fermo) e Monte San Martino (Macerata). La mattinata montaltese è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente la Rete museale e il logo che la identificherà d'ora in poi.

Da dicembre 2024 a luglio 2025 Montalto delle Marche ospiterà quindi tre residenze - nell'ambito del progetto più ampio "Metroborgo MontaltoLab" - e gli artisti opereranno in tutti i tre Comuni della Rete Museale. Le residenze sono coordinate e curate dal direttore Tommaso Strinati, che per questa iniziativa ha scelto tre giovani artisti caratterizzarti da esperienze importanti a livello nazionale e da linguaggi molto diversi l'uno dall'altra: aprirà le residenze Ludovica Sitajolo (Roma, 1995) che ha sempre lavorato attraverso installazioni ambiente, scegliendo materiali di uso quotidiano e di riciclo. Seguirà Anna Budkova (Mosca, 1986) pittrice figurativa e paesaggista, autrice di video-arte rivolta da anni a una ricerca che unisce la memoria dell'antico al linguaggio contemporaneo, e per terminare sarà la volta di Carlos Atoche (Lima, 1984) peruviano noto a livello internazionale come street artist ma anche pittore da cavalletto che riesce a esprimere, complice le sue origini, drammaturgia e deformità che hanno le loro origini nel Muralismo Messicano.

Quindi, tra gli echi del muralismo di Carlos Atoche, le installazioni ambientali di Ludovica Sitajolo e le grandi opere ambiente di Anna Budkova, Montalto delle Marche, Monte San Martino e Monte Rinaldo acquisteranno bellezza, aprendosi al mondo dell'arte contemporanea e dell'accoglienza, come dei veri e propri mecenati d'altri tempi. Ciascuno degli artisti ospitati avrà a disposizione quattro settimane per realizzare le opere, alcune delle quali - una volta terminate - resteranno a disposizione dei comuni della Rete Museale per entrare nelle rispettive collezioni civiche.

Inoltre, fino al 6 gennaio 2025, presso il piano nobile di Palazzo Paradisi a Montalto delle Marche, sarà possibile conoscere meglio i lavori degli artisti selezionati, grazie alla mostra dedicata ai bozzetti e agli studi appositamente realizzati dagli stessi per documentare gli interventi concepiti per i borghi. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente.





