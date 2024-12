Comune, bando per la microforestazione e il verde ad Ancona

"Rendere Ancona, insieme alle città partner della costa del medio Adriatico, più resiliente al cambiamento climatico attraverso vari interventi quali il recupero dei suoli, la piantumazione di aree verdi con soluzioni flessibili e favorendo la concreta realizzazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima". Sono gli obiettivi del Progetto europeo che si sta avviando alla conclusione: si tratta di "LIFE+ A_GreeNet", co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma LIFE.

Tra le azioni, Life+ A_GreeNet, ha portato alla stesura di un "Bando A Sportello" rivolto a cittadini, enti del terzo settore e imprese, che vogliano condividere tali interventi con il Comune. Per introdurre il bando è stato predisposto un InfoDay che si terrà on-line, prima della pubblicazione del bando stesso, il 19 dicembre prossimo alle ore 15.30. A partire da gennaio 2025, fa sapere il Comune, sarà possibile presentare le domande per accedere a tale "Bando a Sportello" dedicato a proposte progettuali per la micro-forestazione urbana, con un fondo reperito attraverso il 'Progetto CLIMA2024' co-finanziato dalla Fondazione Cariverona, per oltre 150mila euro".

"Questa azione è frutto di un percorso che ha unito due differenti progetti, promossi e gestiti dal Servizio Ambiente del Comune, con l'obiettivo di reperire risorse per la creazione di nuove aree verdi, la riqualificazione di quelle esistenti, la piantumazione di nuove alberature e il restauro del patrimonio arboreo monumentale".

"Con il fondo messo a disposizione dal progetto Cariverona CLIMA2024, - spiega il Comune - l'Amministrazione intende promuovere interventi che coniughino sostenibilità ambientale e coinvolgimento delle comunità locali, in linea con gli obiettivi strategici del progetto europeo Life+ A_GreeNet.

Il bando è rivolto a un ampio ventaglio di beneficiari: Enti Parco, soggetti del Terzo Settore, operatori economici di vario tipo e stakeholder locali, che potranno presentare progetti, volti al co-finanziamneto del 50% - 70%, per l'aumento e il miglioramento del verde urbano, sia pubblico sia privato purché con benefici alal collettività (di interesse pubblico)".

"Le domande - ricorda l'amministrazione - potranno essere presentate a partire da gennaio fino al mese giugno 2025, per una prima finestra, e poi- a partire da settembre 2025 fino al 2026- , per una seconda finestra. Il bando a sportello resterà aperto fino all'esaurimento delle risorse economiche senza escludere, però, una possibilità di rifinanziamento se il bando avrà successo e i risultati si riterranno soddisfacenti".

"Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza - sottolinea l'assessore Marco Battino che affianca il sindaco Daniele Silvetti in questo progetto - auspichiamo che l'opera di contrasto e prevenzione rispetto alle crescenti temperature estive ed alla piovosità estrema possa accelerare sensibilmente, attivando un processo partecipato per la realizzazione di nuovi spazi verdi. I partenariati creati con gli altri Comuni costieri adriatici e soprattutto con AMAP e con Università Politecnica delle Marche stanno dando risultati importanti".

"Per confermare la partecipazione all'INFODAY, per ricevere il link per la videocall e avere ulteriori informazioni, gli interessati sono pregati di compilare un semplice modulo di registrazione al seguente link: https://lc.cx/aCvOUK"



