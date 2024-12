Una stanza multisensoriale per il benessere degli alunni neuroatipici

A San Benedetto del Tronto la prima stanza multisensoriale Snoelezen del Piceno, un progetto innovativo, pensato per favorire il benessere degli alunni e delle alunne, a partire da quelli neuroatipici, realizzato dall'Associazione Michelepertutticon l'Isc Centro, grazie al contributo del Consorzio BimTronto. E' stata inaugurata nella sede della scuola secondaria di primo grado "Mario Curzi".

Tra le dotazioni della stanza speciale un tubo a bolle, proiettori di immagini, fibra ottica, pannelli vibranti e interattivi, superfici tattili, poltrone oscillanti, giochi sensoriali, luci colorate e suoni rilassanti: ispirata al Metodo Snoezelen (dalle parole olandesi "snuffeln", esplorare, e "doezelen", rilassarsi), è stata progettata per stimolare in modo controllato i cinque sensi, creando un ambiente inclusivo e accogliente dove ogni studente può sentirsi valorizzato e sicuro. All'interno, luci colorate, suoni rilassanti, superfici tattili, fibre ottiche e giochi sensoriali contribuiscono a offrire esperienze stimolanti e personalizzate. Questo spazio non solo aiuta a ridurre stress e ansia, ma promuove lo sviluppo di abilità cognitive, motorie e di autoregolazione, rappresentando una risorsa preziosa soprattutto per gli studenti con disabilità cognitive o sensoriali.

L'iniziativa è nata all'interno del progetto STAR (Sosteniamo Tutte le Abilità dei Ragazzi), a sostegno della realizzazione personale dei ragazzi e delle ragazze con disabilità, realizzato nel Piceno dall'Associazione Michelepertutti con la partnership di "La casa di Asterione", degli Ambiti Territoriale Sociali 21, 22 e 23 e il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. La realizzazione è stato possibile grazie al Pacchetto Scuola Bim 2024/2025, che conferma l'impegno del Consorzio stesso, guidato dal presidente Luigi Contisciani, nel supportare e valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità.

"Questo progetto - ha dichiarato Cristina Carniel, fondatrice dell'Associazione Michelepertutti - rappresenta un importante traguardo per il nostro territorio. La stanza multisensoriale è un luogo inclusivo aperto a tutti, pensato per accogliere e valorizzare le differenze di ogni studente. La sua realizzazione è stata possibile grazie al lavoro di rete tra istituzioni, terzo settoree il BIM Tronto, ed ora è a disposizione di tutta la comunità," ha dichiarato Cristiana Carniel, fondatrice dell'Associazione Michelepertutti.

"L'inaugurazione dell'aula multisensoriale, - ha ricordato Melania Martellacci, dirigente Isc Centro - è nata dall'idea di un gruppo di docenti di sostegno del nostro istituto, testimonia l'importanza della collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio, per promuovere una scuola sempre più inclusiva e garantire un'offerta formativa in grado di valorizzare le abilità e le potenzialità dei nostri studenti, a cominciare da quelli più fragili"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA