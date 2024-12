Nuovo prefetto di Ancona, collaborazione con i Comuni per i progetti Pnrr

Il "massimo impegno per svolgere le importanti funzioni istituzionali" ad Ancona in particolare ad "accompagnare le componenti istituzionali della funzione al servizio di collettività"; un "rapporto concreto di leale e concreta collaborazione con le amministrazioni locali, che vivono i problemi del territorio, in una fase delicata in cui si stanno realizzando gli interventi del Pnrr, per cui ricopriamo un ruolo di coordinamento, sostegno, monitoraggio delle fasi di attuazione delle iniziative progettuali in atto". A 48 ore dall'insediamento, il nuovo prefetto di Ancona Maurizio Valiante, 63 anni, salernitano, già alla guida delle prefetture di Barletta Andria Trani, di Foggia e Commissario di Governo per l'Area di Manfredonia, ha incontrato la stampa e gli altri organi d'informazione, nel segno di una Prefettura trasparente, attenta alle problematiche del territorio che affronterà le varie problematiche favorendo "l'empatia istituzionale".

Valiante ha avuto incontri con i vertici delle forze dell'ordine e con alcune autorità cittadine, e ha già convocato per mercoledì 18 dicembre la prima riunione che presiederà del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica. Il nuovo prefetto ha ricevuto un "quadro generale" della situazione che lo induce ad "un ottimismo soprattutto per la qualità e professionalità delle forze dell'ordine che riescono con impegno e collaborazione a far fronte alle criticità del territorio. Non mi risulta - ha chiosato - ci siano grandissimi problemi dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico né uno scenario criminale che desta particolari preoccupazioni".

Grande attenzione la Prefettura riserverà alle questioni di sicurezza pubblica per "garantire i diritti e le libertà civili dei cittadini", ha assicurato Valiante, al coordinamento in campo di accoglienza migranti; inoltre verrà fatta una "riflessione su situazioni che stanno determinando qualche problema nella zona di Falconara Marittima", dove insiste la Raffineria e dove è in progetto la realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio. "Non ci sottrarremo, nella nostra competenza, - ha detto il prefetto - ad una necessaria attenzione per attivare un momento di approfondimento con tutti i soggetti interessati".

A Osimo, dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, la vice prefetto Grazia Branca, affiancata dalla funzionaria prefettizia Raffaella Minardi, guiderà il Comune fino alle prossime elezioni: "abbiamo anche questo ruolo di controllo sostitutivo, in caso di corto circuito nella gestione politica - ha ricordato Valiante - per garantire una continuità amministrativa: i dirigenti individuati garantiranno con il massimo impegno questa fase transitoria in attesa delle elezioni. Sono due professioniste molto brave e possiamo tranquillizzare la comunità che nulla sarà trascurato e ogni questione sarà affrontata doverosamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA