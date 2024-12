Pnrr, terminati i lavori alla rocca roveresca di Senigallia

Presentati i lavori nella rocca roveresca di Senigallia (Ancona), il simbolo della città marchigiana che si affaccia sul mare Adriatico. Si è infatti concluso dopo 18 mesi il primo cantiere nelle Marche - e tra i primi in Italia - realizzato con fondi Pnrr per trasformare il monumento in un moderno luogo storico espositivo, tra i meglio attrezzati di tutta la regione Marche.

Il cantiere era stato avviato nel giugno 2023 e, senza mai portare alla chiusura al pubblico, ha permesso l'adeguamento, l'implementazione e l'efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale espositive che potranno d'ora in poi ospitare anche quadri e dipinti finora esclusi dalle iniziative culturali proprio per i rischi che le opere d'arte si potessero rovinare per umidità o caldo eccessivo.

L'importo dei lavori si aggira sui 575mila euro, come affermato da Claudia Plattegger, responsabile unica del procedimento.

"Ci ha permesso di climatizzare completamente la rocca in tutti gli ambienti dai seminterrati al piano nobile - ha affermato il direttore dei musei nazionali delle Marche, Luigi Gallo - e le sale hanno un controllo climatico efficiente ora che ci dà la possibilità di esporre ovunque. La rocca roveresca trova dunque la sua ragione d'essere e diventa uno spazio privilegiato per mostre a livello nazionale e internazionale. Un lavoro estremamente importante".

Nella storica fortezza di Senigallia, che un tempo è stata utilizzata anche come brefotrofio e carcere, è stato possibile inserire un ascensore che consente alle persone con ridotta mobilità o disabili di raggiungere ogni piano espositivo del monumento senigalliese. Ammodernata sotto Giovanni della Rovere nell'ultimo quarto del XV secolo, su disegno di Luciano Laurana e con il contributo di Baccio Pontelli, la rocca roveresca sarà al centro di un prossimo evento espositivo in primavera 2025 in accordo con vari musei italiani per raccogliere oggetti archeologici legati al lusso e gioielli in uso nelle varie epoche.



