Giornata delle Marche, Picchio d'Oro a food blogger Benedetta Rossi

A ricevere il premio Picchio d'oro in occasione della giornata delle Marche 2024 è stata Benedetta Rossi, cuoca, food blogger e conduttrice televisiva nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Mentre il premio del presidente è andato a due volti mondiali dello sport e del tennis: Simone Vagnozzi (Ascoli Piceno), allenatore di Jannik Sinner e Elisabetta Cocciaretto (Ancona), vincitrice con la squadra italiana nella Billie Jean King Cup (che è anche Prima Ambasciatrice della diplomazia dello sport).

"Emozionata di ricevere questo premio - dice Benedetta Rossi - tramando quello che ho imparato da piccolina, la cucina delle nostre nonne - aggiunge - essere ambasciatrice della nostra regione è un ruolo importante, spero di farle conoscere ancora di più".

"Contento di essere con voi anche se da remoto - afferma Simone Vagnozzi, in collegamento da Dubai per preparare la prossima competizione di Sinner - sono stato molto fortunato a tornare nelle Marche nel 2015, penso che sia un posto stupendo dove vivere in tranquillità e con luoghi fantastici da visitare" racconta.

"Un onore ricevere questo premio - dice Elisabetta Cocciaretto - mi sento una marchigiana doc, mi alleno e studio qui, persino il mio allenatore si è trasferito nelle Marche - afferma - sul campo delle Marche porto sempre con me la tigna e l'accento, due cose a cui non riesco e non voglio rinunciare".



