Giornata delle Marche, Latini 'regione ricca di eccellenze'

"Oggi è un grande giorno per le Marche, oggi è il giorno nel quale possiamo fermarci un momento, riflettere e celebrare le bellezze, le tradizioni, le eccellenze e, soprattutto, le persone che fanno grande la nostra regione".

Così il presidente del consiglio della regione Marche, Dino Latini, ha introdotto oggi il suo discorso in occasione della giornata delle Marche che si è celebrata a Fano.

"Le Marche sono una regione che sa esprimere il meglio in ogni ambito - ha detto Latini - sono una regione che sa guardare al domani con ambizione e fiducia, che integra la tradizione con la modernità", una "terra di artigiani e di imprenditori: ciò che ci rende eccellenti e centrali è un'instancabile voglia di lavorare, una dedizione al lavoro fatto bene, fatto ad arte, senza grandi clamori, senza volersi mettere in mostra, ma con il solo obiettivo di arrivare ad un prodotto di qualità e alla soddisfazione del cliente finale".

Latini ha definito la regione anche come "una terra di cultura, di arte" come testimonia "il riconoscimento di Pesaro capitale della cultura italiana 2024" oltre che "una terra di atleti di livello nazionale e internazionale".

Si è rivolto poi ai giovani definendoli "la nostra ricchezza più grande" affermando che "alle parole vanno affiancate azioni concrete per loro".

Infine ha parlato delle Marche come di "una terra accogliente per chi sa impegnarsi, studiare, vuole imparare o fare impresa".





