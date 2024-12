Concerto di Natale al Ventidio Basso di Ascoli

Un appuntamento da non perdere per immergersi appieno nell'atmosfera festiva.

L'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, insieme all'associazione Coro Ventidio Basso, ha organizzato per la prima volta il Concerto di Natale, in programma lunedì 23 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Ventidio Basso. Una serata che vedrà il coinvolgimento di diverse realtà culturali e musicali ascolane. "Un altro evento - ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti - che contribuisce ad arricchire il già ampio programma di valorizzazione della nostra città durante il periodo delle festività. Abbiamo voluto animare i nostri teatri con spettacoli in grado di accendere lo spirito natalizio, dando la possibilità alla cittadinanza di condividere alcuni significativi momenti insieme e, allo stesso tempo, cercando di attirare visitatori e turisti".

Il programma del concerto sarà dedicato a canti della tradizione natalizia e sul palcoscenico si esibiranno, oltre al Coro Ventidio Basso, i bambini e ragazzi del Coro Voci Bianche "La Corolla" diretta dal Maestro Mario Giorgi e della compagnia di ballo dell'Istituto musicale Spontini. I cori si alterneranno sul palcoscenico e verranno accompagnati dalla Skylines Brass Ensemble diretta dal Maestro Pasquale Veleno e accompagnata al pianoforte dal Maestro Alberto Ortolano, insieme ad alcuni docenti dell'Istituto musicale Spontini.



